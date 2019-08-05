Seksin hiç bilinmeyen faydası ortaya çıktı

ARAŞTIRMA tümü 65 yaşında ya da daha küçük olan 1120 erkek ve kadın katılımcıyla gerçekleştirildi. İlk kalp krizlerini 1992 ve 1993’te geçiren bireyler, 2015 yılı boyunca araştırmacılar tarafından takip edildi.

O döneme kadar hastalardan 524’ü hayatını kaybetti. Hayatta kalanlardan haftada birkaç kez seks yaptığını söyleyenlerin araştırmanın yapıldığı süreçte ölme ihtimalinin diğerlerine nazaran yüzde 27 daha düşük olduğu belirlendi. Haftada bir kez seks yapanlar da şanslı sayılır. Onların ölme olasılığı ise yüzde 12 daha az.

KRİZ SONRASI SEKS ÖNEMLİ

Araştırmaya göre; kalp krizi sonrası cinsel ilişki, daha uzun bir yaşam için kritik önemde. Kalp krizi geçirdikten sonra haftada bir kez seks yapanların ölüm oranı hiç yapmayanlara göre yüzde 37 düşüyor. Haftada birden fazla yapanlarda hayat beklentisi yüzde 33 artıyor, haftada bir kezden az yapanlarda ise bu oran yüzde 28.

Yaşın, sağlığın ve ilişki durumunun da tahmini ölüm oranı faktörleri arasında yer aldığı belirtildi. College London Davranış Bilimleri Ve Sağlık Araştırma Departmanı Direktörü Andrew Steptoe, “Beklendiği üzere cinsel olarak aktif olan insanların ilişki içinde olmaları, genç olmaları ve genel olarak daha sağlıklı olmaları muhtemeldir” dedi.