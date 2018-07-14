HOLLYWOOD’daki taciz ve tecavüz skandallarıyla son döneme damga vuran ve ‘Me Too’ hareketinin de başlamasına vesile olan yapımcı Harvey Weinstein haftalık magazin dergisi ‘The Spectator’a konuştu.

‘BÜTÜN YAPIMCILAR UYGULAR’ İDDİASI

Tecavüz suçundan yargılanan ve 1 milyon dolar kefaletle serbest kalan 66 yaşındaki yapımcı, kendisini skandalla sözlerle savundu: “Bu Hollywood'da genel bir kuraldır. Bütün yapımcılar uygular. Seks karşılığı iş verdiğimi kabul ediyorum. Ama asla zorla tacize ve tecavüze başvurmadım bunlar iftira.”

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 00:40