Şeker Portakalı Alanya'da

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Şeker Portakalı etkinlik aracı ile ilçelerdeki çocukları eğlence ile buluşturuyor. Her hafta farklı bir ilçeye uğrayan Şeker Portakalı’nın son durağı Alanya oldu. Mahmutlar Ortaokulu’nda öğrencilerle buluşan Şeker Portakalı, okul bahçesini dolduran öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Hem eğiten, hem de eğlendiren etkinlikte, kukla, Karagöz-Hacivat, gösterilerini izleyen çocuklar, sihirbaz, palyaço dans, balon şov ve köpük şova yoğun ilgi gösterdi. Gösteri ekibiyle bol bol fotoğraf çektirip yüz boyama etkinliği yapan öğrenciler heyecanlı ve unutulmaz saatler yaşadı. Mutlulukları adeta gözlerinden okunan öğrenciler neşe dolu bir gün yaşarken Büyükşehir Belediyesi’ne etkinlik için teşekkür ettiler.