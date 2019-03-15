Saygı görmek için kendisini emekli vali olarak tanıtan şahıs gözaltına alındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ün kazanmak için kendisini emekli vali olarak tanıttığı belirlenen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Saygı görmek için kendisini emekli vali olarak tanıtan şahıs gözaltına alındı
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EDİNİLEN bilgilere göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Y.H. isimli şahsın vatandaşlara ve gittiği kurumlara kendisini "Ben emekli valiyim" diye tanıttığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kendisini emekli vali olarak insanlara tanıtan Y.H.'nin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Y.H. yakalanarak gözaltına alındı. ‘Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi' suçundan gözaltına alınarak Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahsın ün kazanmak ve çevresindeki kişilerden saygı görmek amacıyla kendisini emekli vali olarak tanıttığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.H., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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