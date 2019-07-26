'Sana kola alacağım' bahanesiyle kaçırılan çocuk iki saat sonra bulundu

ADIYAMAN'da, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından, 'Sana kola alacağım' bahanesi ile kaçırıldığı iddia edilen çocuk için herkes seferber oldu. Olaydan 2 saat sonra küçük çocuğun tek başına evlerinin bulunduğu sokağa gelmesi ile büyük bir sevinç yaşandı. Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde oynayan M.Y.'nin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre çocuğa yiyecek alacağını söyleyip elinden tutarak götürdü. Bir süre sonra çocuğunun sokakta olmadığı fark eden ailesi aramaya başladı. Aile, çocuklarını bulamayınca durumu polise bildirdi.

KAMERALAR TESPİT ETTİ

Mahalleye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler yaptıkları araştırmada M.Y.'nin bir kişi tarafından elinden tutularak götürüldüğünü belirledi. Ekipler, çocuk ile yanındaki şüpheliyi bulmak için çalışma geniş kapsamlı çalışma başlattı. Aramalar sırasında ekipler Mustafa'yı 2 saat sonra evinin 3 sokak ötesinde buldu. Çocuk Şube'de bilgisine başvurulan çocuk, ailesine teslim edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.