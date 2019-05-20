Şampiyonluk kutlamasında dehşeti yaşadılar!

Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı. Taraftarların ellerinden bayraklarını ve atkılarını alan kişilerle sarı-kırmızılı taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobillerde bulunan çocuklar büyük korku yaşarken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şampiyonluk kutlamasında dehşeti yaşadılar!
banner404

SPOR Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları sokaklara çıktı. Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan taraftarlardan bazıları saldırıya uğradı. 

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı. Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İğrenç olayı duyan kadın, "Allah belanı...
İğrenç olayı duyan kadın, "Allah belanı...
  1. YAŞAM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479