Şampiyonluk kutlamasında dehşeti yaşadılar!

SPOR Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları sokaklara çıktı. Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan taraftarlardan bazıları saldırıya uğradı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı. Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı.