Şaka olsun diye aile fotoğrafına dalıp göğüslerini açmıştı! Her yerde aranıyor

Amerikalı bir ailenin ailecek verdiği tatil pozuna gizlice giren ve göğüslerini açan kadın teşhirci hem sosyal medyada rezil oldu hem de yakalanıp cezalandırılması için arama emri verildi.

Şaka olsun diye aile fotoğrafına dalıp göğüslerini açmıştı! Her yerde aranıyor
banner404

SİZ hayatınızın en özel pozlarından birini vermek için hazırlanmışsınızdır ve birisi sizi umursamadan fotoğrafı sabote eder. İşte ABD'de yaşanan ve dünyayı sallayan bir photobomb vakası. Amerika Teksas'ta yaşayan Monica Davila, ailesi ile beraber Garner State Park'ta çektiği fotoğrafları kontrol ederken, bir kadının aile pozu verdikleri sırada arkalarına geçip göğsünü açarak objektife bakarken görünce büyük şaşkınlık yaşadı Davila, bir polis raporu hazırladı aynı zamanda teşhirciyi utandırmak amacıyla fotoğrafı Facebook'ta paylaştı. Monica, kadının yaptığının büyük bir ayıp olduğunu her şeyden önce çocukları bile umursamadan yaptığı bu hareketin çok büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Kadının yakalanıp gereken cezayı alması için fotoğrafı basın ile paylaştı. Davila, polisin araştırmaya devam ettiğini, kadının yakalanıp yakalanmadığına dair ona haber vereceğini söyledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Böcek, muhtarları dinledi
Başkan Böcek, muhtarları dinledi
  1. ANTALYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472