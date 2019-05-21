Sağlık Bakanlığı'ndan şiddete karşı tavsiyeler: Hastanın sözünü kesmeyin, 'siz' deyin

SAĞLIKTA şiddet olaylarını en aza indirmek ve şiddet mağdurlarını sahiplenmek için 'Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı' hazırlayan Sağlık Bakanlığı, hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirmek için de taktikler belirledi. Bu kapsamda hazırlanan kitapçıkta önemli tavsiyelerde bulunuldu.

O tavsiyelerden bazıları şunlar: