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Safranbolu lokum ve safranına koruma

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen "safran" ile coğrafi işaret alan "Safranbolu lokumu"nun uygun şekilde üretimi için denetim yapılıyor

Safranbolu lokum ve safranına koruma

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen "safran" ile coğrafi işaret alan "Safranbolu lokumu"nun uygun şekilde üretimi için denetim yapılıyor

22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:34
Safranbolu lokum ve safranına koruma
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SAFRANBOLU Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun dünyanın en iyi korunan 20 kenti arasında gösterildiğini söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun turizm açısından önemli bir konumda olduğunu ifade eden Acar, "Ülkemizde yapılan araştırmada 3 binin üzerinde coğrafi işaretlerimizin ve geleneksel ürünlerimizin olduğu bilinmektedir. Görülen o ki ülkemiz coğrafi işaretler konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. 209 coğrafi işaretin tescilli yapılarak koruma altına alınmıştır. Bu kapsamda ilçemizin adı ile özdeşleşen coğrafi işaretlerimizden biri olan 'Safranbolu lokumu' mahreç işareti ile 'Safranbolu safranı' ise menşe işaretiyle koruma altına alınmıştır. Gerek mahreç ve gerekse menşe işaret olarak tescili yapılan coğrafi işaretlerimizin bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bizler için önemlidir. İlçemizde koruma kapsamına alınacak coğrafi işaretlerimiz için araştırmalar devam etmekte ve neticelenmesiyle birlikte yeni başvurularımız yapılacaktır." diye konuştu.

Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener de coğrafi işaretlerin tescil belgesinde oluşturulan denetim komisyonu üreticilerle bir araya gelindiğini, denetim komisyonu tarafından coğrafi işaretlerin üreticilerinin yerinde ziyaret edilerek, üreticilere denetimin öneminin anlatıldığını belirtti.

Tescilli coğrafi işaretlerin 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre ilk denetim raporlarının 10 Ocak 2018 tarihine kadar Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunulmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Özener, kanunla gelen denetimler sonucunda 22 Mayıs 2006 tarihi itibariyle koruma altına alınan "Safranbolu lokumu" ile 21 Mayıs 2009 tarihi itibariyle koruması sağlanan "Safranbolu safranı" ibareli coğrafi işaretlerin denetimlerini yapıldığını aktardı.

Denetimlerin tescil sahipleri açısından ilk olmasının, diğer tescil edilmiş coğrafi işaretlerin denetimleri için de örnek teşkil ettiğini vurgulayan Özener, "Denetimde asıl hedef tescil belgesindeki şartnameye uygun olarak üretim yapan gerçek üreticilerin korunması, coğrafi işaretin gerçek değerinde satışa sunulması, buna bağlı olarak coğrafi işaretlerin marka değerinin saptanması, bilinçli tüketici profilinin oluşturulması, orijinalinden uzak olan ancak coğrafi işaretin ismini kullanan gerçek olmayan üreticiler ile mücadele edilerek bir mirasın ve tarihi kültürün gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılmasıdır. Diğer önemli bir husus ise Safranbolu lokumu ve Safranbolu safranına hak ettiği değeri verebilmektir." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
STSOLokumSafranKarabükSafranbolu LokumuAli Sami AcarUnesco
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