Sabah arabasının içindeki ayıları gören adam, koşarak evine geri kaçtı

SABAH işe gitmek için arabasına yönelen adam içerideki ayıları görünce koşarak kaçtı.

AYI AİLESİ ARABASINA GİRMİŞ

Cipine yaklaştı, tam kapıyı açacaktı ki şok eden manzara karşısında telaşla kaçtı. Zira aracında bir ayı ailesi vardı.

ARACI PARÇALAMIŞLAR

Ardından cesaretini toplayan adam, yeniden cipine yaklaştı ve ayıların çıkması için kapıyı açtı. Rahatsız edilen ayılar da aracı terk etti. Ama anne ve yavru ayının bölgeyi terk etmesi biraz zaman aldı. Aracın durumu ise içler acısıydı.