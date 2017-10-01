Sabah arabasının içindeki ayıları gören adam, koşarak evine geri kaçtı

SABAH işe gitmek için arabasına yönelen adam içerideki ayıları görünce koşarak kaçtı.
AYI AİLESİ ARABASINA GİRMİŞ
Cipine yaklaştı, tam kapıyı açacaktı ki şok eden manzara karşısında telaşla kaçtı. Zira aracında bir ayı ailesi vardı.
ARACI PARÇALAMIŞLAR
Ardından cesaretini toplayan adam, yeniden cipine yaklaştı ve ayıların çıkması için kapıyı açtı. Rahatsız edilen ayılar da aracı terk etti. Ama anne ve yavru ayının bölgeyi terk etmesi biraz zaman aldı. Aracın durumu ise içler acısıydı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.