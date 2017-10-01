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Sabah arabasının içindeki ayıları gören adam, koşarak evine geri kaçtı

Sabah işine gitmek için arabasının kapısını açan adamın karşısına ayılar çıkınca, koşarak evine geri kaçtı

Sabah arabasının içindeki ayıları gören adam, koşarak evine geri kaçtı

Sabah işine gitmek için arabasının kapısını açan adamın karşısına ayılar çıkınca, koşarak evine geri kaçtı

01 Ekim 2017 Pazar 10:50
Sabah arabasının içindeki ayıları gören adam, koşarak evine geri kaçtı
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SABAH işe gitmek için arabasına yönelen adam içerideki ayıları görünce koşarak kaçtı.

AYI AİLESİ ARABASINA GİRMİŞ

Cipine yaklaştı, tam kapıyı açacaktı ki şok eden manzara karşısında telaşla kaçtı. Zira aracında bir ayı ailesi vardı.

ARACI PARÇALAMIŞLAR

Ardından cesaretini toplayan adam, yeniden cipine yaklaştı ve ayıların çıkması için kapıyı açtı. Rahatsız edilen ayılar da aracı terk etti. Ama anne ve yavru ayının bölgeyi terk etmesi biraz zaman aldı. Aracın durumu ise içler acısıydı.

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SabahAyı
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