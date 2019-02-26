Rüyada cinsellik görmek ne anlama geliyor?

PEKİ rüyada seks yapmak veya cinsel içerikli şeyler görmek ne anlama geliyor? Riyada gördüğümüz cinsel riyalar bize ne anlatmak istiyor? İşte sıklıkla sorulan soruların yanıtını Psikoterapist Dr. Cem Keçe şu şekilde açıklıyor.

''Rüyalar; çocukluğumuza kadar uzanan ve bilinç dışımıza ittiğimiz, bastırdığımız ve kökeninde cinsellik ve saldırganlık gibi dürtüleri barındırır. Bilinç dışımızda saklı, düşünce, his, korku, kaygı ve arzuların, kısa bir süre için de olsa bilinç düzeyine çıkmasıdır.'' diyen Dr. Cem Keçe sözlerine şu şekilde devam ediyor.

Rüyalar bilinç dışımıza açılan kapılardır. Bilinç dışı; ayıp, günah, yasak tanımaz. Bu nedenle rüyalar kişinin kendi kendine bile itiraf etmediği arzuları barındırır. Ayrıca rüyalar; uyanıkken aklımızı kurcalayan kaygı ve düşünceleri içeren zihinsel işleyişlerin bir sonucu da olabilir.

Rüyaları gizil anlamlı rüyalar ve görünür içerikli rüyalar olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyor. Gizil anlamlı rüyalar; bilinç dışı ve alt beyin rüyalarıdır ve sembolik anlamlar taşırlar. Takıntılar sembollerle ifade edilirler ve takıntıların daha az oluşması için; iki yaşından sonra çocukların, kardeşleri, anne ve babaları ile aynı yatakta yatmamalarını öneriyoruz.

Vajinismustan erken boşalmaya kadar cinsel terapide yaptığımız psikolojik yorumları bu rüyalar üzerinden yaparız. Örneğin penis; rüyalarda bir yılan, uzun bir ağaç ya da sivri uçlu kalem şeklinde sembolize edilebilir.

Görünür içerikli rüyalar ise; günlük hayatımızda duyduğumuz, yaşadığımız olaylarla bağlantılı olarak gördüğümüz üstbeyin rüyalarıdır. Patronuna kızan bir işçinin rüyasında patronunu döverken görmesi buna örnek olarak verilebilir.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 00:16