Rusya'da 2 çocuğun, silahla oyuncak dükkanını soymaya çalıştığı anlar kamerada

Rusya'da 2 çocuk, oyuncak silahla oyuncak dükkanına girerek soymaya çalıştı. İşletme sahibi silahın oyuncak olduğunu fark edince, dükkanın kapısını içeriden kilitledi, ancak çocuklardan birisi kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'da 2 çocuğun, silahla oyuncak dükkanını soymaya çalıştığı anlar kamerada
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OLAY, Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki bir oyuncak dükkanında meydana geldi. Yaşları 7 ve 8 olan 2 çocuk, oyuncakçı dükkanını soymaya çalıştı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Görüntülerde, çocuklardan birinin elinde tuttuğu silahı işletme sahibine doğrulttuğu, ardından kapıya yönelerek kaçmaya başladığı görüldü. İşletme sahibi ise kaçan çocuğun peşinden koştu. Ardından geri dönerek, dükkanın içerisinde kalan diğer çocuğun kaçmasını da önlemek için dükkan kapısını içeriden kilitledi. Yerel medya, polisin, çocukların ebeveynleri ile görüştüğünü ve inceleme başlattığını duyurdu.

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