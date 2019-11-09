Rus model 1 yaşındaki bebeğinin gözü önünde cinsel istismara uğradı
Rus model Evgenia Znamenschikova, cezaevinde tanıştığı sevgilisi tarafından bir yaşındaki bebeğinin önünde bıçaklanarak tecavüze uğradı.
30 yaşındaki Rus model Evgenia Znamenschikova, cezaevinde bulunan Andrey Ivanov isimli adamla iletişime geçmeye başladı. Bir süre sonra çift birbirlerine aşık oldu ve beraber yaşamaya başladılar. Andrey cezaevinden çıkınca çift birlikte yaşamaya başladı.
KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ
İki yıl sonra Andrey, sürekli olarak Evgenia'ya kıskançlık krizlerine girip şiddet uygulamaya başladı. Evgenia, Andrey'i terk edip gizli bir yerde yaşamaya başladı ama Andrey, kendisini gizliden takip etmeye devam etti.
BIÇAKLANIP TECAVÜZE UĞRADI
Andrey bir akşam Evgenia'ya pasta götürerek barışmak istediğini söyledi. Andrey, Evgenia'yı bir yaşındaki bebeklerinin gözü önünde karnından bıçakladıktan sonra kanlar içindeyken genç modele tecavüz etti, kimseyi aramaması için de telefonunu tuvalete attı. Talihsiz kadın daha sonra karşı koyunca Andrey kaçtı.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Polis tarafından yakalan Andrey, verdiği ifadede pişman olduğunu söyledi. Adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile tutuklanan Andrey, suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alacak.
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