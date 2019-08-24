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Rus kızın yaralandığı Bodrum'daki otelde kusuru bulunan çalışanlar gözaltına alındı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, yüzdüğü sırada kolunu havuzun tahliye borusuna kaptıran Rus kızın tatil yaptığı Bodrum'daki otelin ilgili çalışanlarının gözaltına alındığını açıkladı.
YAŞAM 24.08.2019, 19:49 Melike Temir
SPUTNİK'e konuşan Kasimova, "Antalya Başkonsolosluğumuzun talebi üzerine Muğla Valiliği'nden gelen yanıtta Sunhill Otel'de yaşanan vakanın Bodrum Savcılığı'na taşındığı belirtildi. Yaşanan olayda kusuru bulunan çalışanlar gözaltına alındı ve denetimli olarak serbest bırakıldı" dedi.Bu arada St. Petersburg'dan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Rus doktorlar, Rus Zvezda televizyonuna yaptıkları açıklamada, durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak az da olsa stabil hale geldiğini ifade etti.
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