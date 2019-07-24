Rus boksör Maxim Dadashev, maçta aldığı darbeler sonrasında yaşamını yitirdi

Rus boksör Maxim Dadashev, Subriel Matias ile yaptığı süper hafif siklet boks maçı sonrasında kafasına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülmüştü. Beyin kanaması geçiren Dadashev, ameliyat edilmesine rağmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Rus boksör Maxim Dadashev, maçta aldığı darbeler sonrasında yaşamını yitirdi
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KARİYERİNDEKİ 13 maçtan da galip ayrılan Maxim Dadashev ile Subriel Matias arasındaki süper hafif siklet boks müsabakası, ölümle sonuçlandı. Rusya Boks Federasyonu, 28 yaşındaki Dadashev'in, TSİ cumartesi sabaha karşı ABD'nin Maryland eyaletinde yapılan maçta aldığı darbeler yüzünden öldüğünü açıkladı.

DARBELER NEDENİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Akşam'da yer alan habere göre; Dadashev, 11. rauntta Matias'ın art arda gelen yumruklarıyla devrildi. Karşılaşmayı teknik nakavtla kaybeden Dadashev, başına aldığı darbeler sebebiyle hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Dadashev ameliyat edildi ancak Rus boksör, Maryland Üniversitesi Prens George Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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