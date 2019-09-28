Rus bakıcı 6 aylık bebeği boğarak öldürdü! Sebebi inanılmaz

RUSYA'NIN kuzeyindeki Zavodoukovsk kasabasında 24 Eylül 2019 günü, bebeğini yatağında göremeyen Gafner ailesi derhal polise ihbarda bulundu. 6 aylık bebekleri Bogdan Gafner, evin arka tarafındaki ormanda ölü olarak bulundu.Bebeğinin vücudu bulunmadan önce konuşan anne Natalya Gafner , "Bebeğin bakıcısı Viktoria'nın intikam aldığına eminim" dedi.Çok geçmeden bebeği öldüren kişinin bebeğin bakıcısı olan 23 yaşındaki Viktoria Aimetdinova, olduğu anlaşıldı.Öldürmesinin sebebi ise intikam almak. Kimden mi? Onu terk eden Andrey Gafner'dan!Viktoria'nın sevgilisi bakıcılık yaptığı ailenin büyük oğlu olan Andrey Gafner'dı ve onu terk etmişti.Viktoria sinsi sinsi planlar yapmaya başladı, intikam almayı kafaya koydu. 6 aylık bebeği evden kaçıran Viktoria, saat 13:00 sularında evin arakasındaki ormana götürdü.Viktoria cinayet öncesi sosyal medya mesajlarında rahatsız edici mesajlar paylaştı ve birkaç gün önce bir arkadaşına 'yıldız' olmak üzere olduğunu söyledi. Mesajda şunu yazmıştı: "Deccal tek, o da ben!"