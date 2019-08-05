Rize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü: 1 kişi kayıp…

RİZE'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı.

Rize'de, saat 21:00'da başlayan ve aralıklarla 2 saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Yenişehir Caddesi göle döndü, araçlar yolda kaldı. Ekrem Orhon Mahallesi'nde ise bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile yer altı otoparklarını su bastı. Esnaflar iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı.

SELE KAPILAN BİR KİŞİ KAYBOLDU

Rize'de şiddetli sağanak sonrası taşan Salarha Deresi yola kadar çıktı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Sel sularının ortasında kalarak sele kapılan kişinin Hüseyin Çap olduğu belirlendi. AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Rize'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salarha Deresi taştı. Derenin yola kadar çıkması nedeniyle bir otomobil selin ortasında kaldı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü otomobilini bırakarak kaçarak kurtulmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi aramak için çalışma başlattı.

Hüseyin Çapoğlu’nun yakını Servet Yetir, selden yarım saat önce Çapoğlu ile görüştüğünü belirterek, “Olaydan yarım saat önce kendisiyle görüştük. Gitme demiştik ona. Amcasının oğullarıyla beraberdi. Bir anda internette sel haberi gördük, 1 kişi kayıp. Bizde köye çıktığını biliyorduk, tereddüt ettik ve aradık telefonuna ulaşamadık. Amcasının oğlunu aradık onun telefonu da çaldı cevap vermedi. İnternette kendi ismini görünce karakola gittik. Şimdi sabahtan beri burada arama çalışmaları devam ediyor. Allah razı olsun AFAD, UMKE hepsi bir yerden arıyor. Allah’tan umudumuzu kesmiyoruz, inşallah bulacağız onu” dedi.

EŞİ: SAĞ KURTULACAK UMUDUM YOK

Rize’de sele kapılarak kaybolan Hüseyin Çap'ın eşi Fatma Çap, olay yerinde bekleyişini sürdürüyor. Acılı eş Fatma Çap, "Akşam eşimle görüştüm. 'Köye çıkma gel merkezde kalalım' dedim. O arkadaşları ile köyde kalacağını söyledi. Sonra 'çok yağmur yağıyor, gel çıkma' dedim ama o yoldaydı. Sonra aradım ama ulaşamadım, yanındaki arkadaşını aradım. Onun telefonu çalınca eve çıktılar sandım. Sonra 'kayboldu' diye sosyal medyada baktık ismini yazdılar. 'Sağ kurtarılacak' diye umudum yok. Dere çok yüksek. Cenazesine ulaşmak istiyoruz" dedi.

MİNİBÜSTE MAHSUR KALAN 16 KİŞİ KURTARILDI

Dörtyol köyünde düğünden dönenleri taşıyan bir minibüsteki 16 kişi de aynı mevkide mahsur kaldı. Rize Belediyesi ve AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtararak güvenli yere ulaştırdı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Rize'de gece etkili olan şiddetli yağış sırasında sele kapılarak dereye sürüklenen kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Merkeze bağlı Salarha yolu Dörtyol mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine otomobilden inerken sele kapılarak dereye sürüklenen 59 yaşındaki Hüseyin Çap'ı arama çalışmaları, AFAD, UMKE, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Polisi ve Rize Belediyesinden toplam 30 kişilik ekiple yürütülüyor.

Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile bölgeye gelerek, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk'tan sağanak ve yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Vali Çeber, bir süre görüştüğü Fatma Çap'a da "Geçmiş olsun." dileklerini iletti.

Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağış uyarılarını, iki gün önce vatandaşlara duyurduklarını söyledi.

Yağmurun Rize'nin bir gerçeği olduğunu vurgulayan Çeber, kısa sürede metrekareye 120 kilogram yağış düştüğüne işaret etti. Çeber, "Bu vatandaşların anlayacağı şekilde bardaktan boşalırcasına bir yağış. Aldığımız tedbirler gereği il genelinde sıkıntı yaşamadık. 3 vatandaşımızın araçtan çıkarak karşıya geçme çabası, bir vatandaşımızı suyun alıp götürmesiyle neticelendi." dedi.

Vali Çeber, yaşanan olayın herkesi üzdüğünü belirterek, "Ailesi ve biz dualarla bekliyoruz. 30 kişilik ekip derenin içerisinde arama yapıyor. Arama kurtarma elemanlarımız var. Gözlemliyoruz. Müdahale edilecek her alanda arabamız var. Ümit ediyorum, vatandaşımızı kısa zamanda sağ salim buluruz." diye konuştu.

Ani yağış beklemediklerini, günlük metrekareye toplamda 150 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiğini anlatan Çeber, yağışın sahil bandında etkili olacağını kaydetti.