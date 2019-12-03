Reşit olmayan kızlara uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulundular

HOLLANDA'NIN Den Boch kentinde, 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarına uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunan 8 zanlı, gözaltına alındı.Bu yılın başlarında yapılan birbirinden bağımsız 3 ayrı şikayet üzerine polis, olaylar arasında ilişki olabileceğini düşündü ve geniş çapta araştırma başlattı. Şüphelerinde haklı çıkan emniyet güçleri, 3 olayın da failinin aynı şahıslar olduğunu belirledi.

BASKINDA YAKALANDILAR

Polis, yaptığı çalışmalar sonucunda zanlıların üs olarak belirledikleri iş yerini tespit etti. Zanlıların Den Bosch kentindeki otomobil galerisine baskın düzenledi. Baskında 8 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda mağdur kız çocuklarına ait çıplak fotoğraf ve filmler bulundu. Polis, zanlılara ait değerli eşyalara da el koydu.

KIZ ÇOCUKLARININ SAYISI FAZLA OLABİLİR

Emniyet güçlerinin verdiği bilgiye göre, tecavüz ve istismar mağdurlarının çoğu korktukları için şikayetçi olmadı. Zanlıların gözaltında bulunduğunu belirten emniyet güçleri, böyle bir olay yaşamış şahısların korkmadan kendilerine başvurması gerektiğini de bildirdi.Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.