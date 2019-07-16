Rapçi Hayki, çocuk istismarına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dini değerlere küfür etti

Rap müziği dinleyicilerinin yakından tanıdığı Hayki, attığı twitle sosyal medyanın tepkisini çekti. Rapçi, çocuk istismarına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dini değerlere küfür ettiği gerekçesiyle twitterda TT oldu.

Rapçi Hayki, çocuk istismarına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dini değerlere küfür etti
banner404

RAP müziğinin son günlerde tanınan ismi Hayki, atttığı bir twitle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadıköy'lü rapçi olarak tanınan Hayki, twitter hesabından yaptığı paylaşımda dini değerlere küfrettiği gerekçesiyle, sosyal medya kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

ÇOCUK İSTİSMARINA DİKKAT ÇEKTİ

Hayki, çocuk istismarlarına dikkat çekmek için yaptığı paylaşımda, dinin temel unsurlarına ağır küfür içeren kelimeler kullanınca bir anda ortalık karıştı.

TEPKİLERİN ODAĞINA OTURDU

Twitter kullanıcıları "DindüşmanıHayki" hashtagiyle paylaşımı yapan rapçiyi eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte sosyal medyanın büyük tepkisini çeken Hayki'nin o paylaşımı ve gelen tepkiler;

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Aylardır haber alamadığı hamile karısını başka...
Aylardır haber alamadığı hamile karısını başka...
  1. YAŞAM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472