Rapçi Hayki, çocuk istismarına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dini değerlere küfür etti

RAP müziğinin son günlerde tanınan ismi Hayki, atttığı bir twitle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadıköy'lü rapçi olarak tanınan Hayki, twitter hesabından yaptığı paylaşımda dini değerlere küfrettiği gerekçesiyle, sosyal medya kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

ÇOCUK İSTİSMARINA DİKKAT ÇEKTİ

Hayki, çocuk istismarlarına dikkat çekmek için yaptığı paylaşımda, dinin temel unsurlarına ağır küfür içeren kelimeler kullanınca bir anda ortalık karıştı.

TEPKİLERİN ODAĞINA OTURDU

Twitter kullanıcıları "DindüşmanıHayki" hashtagiyle paylaşımı yapan rapçiyi eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte sosyal medyanın büyük tepkisini çeken Hayki'nin o paylaşımı ve gelen tepkiler;