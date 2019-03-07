PTT çalışma saatleri nedir? İşte PTT açılış saatleri ve kapanış saatleri

PTT çalışma saatleri, işlerini halletmek isteyen birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. PTT mesai saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… PTT ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? İşte, PTT çalışma saatleri 2019…

PTT çalışma saatleri nedir? İşte PTT açılış saatleri ve kapanış saatleri
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PTT çalışma saatleri, para alışverişi, ödeme işlemleri için şubelere gitmek isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. PTT sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor? İşte 2019 PTT çalışma saatleri…

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

PTT şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğlen 12:30’a kadar devam eder. 12:30’da öğle molası veren PTT öğleden sonra saat 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar mesaiye devam eder. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT Genel Müdürlüğü: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA PTT

İletişim Numarası: 444 1 788

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