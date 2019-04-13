Prezervatif kullanırken bunlara dikkat!

PREZERVATİFİ amacına uygun olarak kullanmadığınızda sağlık üzerinde ciddi tehditler oluşturabiliyor. Yapılan araştırmalar sonucunda çoğu erkeğin prezervatifi yanlış kullandığını ortaya çıkardı ve amacına uygun olarak doğru prezervatif kullanma teknikleri açıklandı.

Geç kalmak

Cinsel ilişki sırasında yapılan en büyük yanlışlardan biri prezervatifi geç takmak. Ön sevişmenin uzun sürdüğü durumlarda prezervatifi geç takmak isteyen çiftler, boşalma anından önce yaşanabilecek penetrasyon durumunda meydana gelebilecek riskleri de göze almış oluyor.

Sertleşmeden önce takmak

Prezervatifi geç takmak veya sertleşmeden önce takmak kondomun penise düzgün oturmamasına neden olabilir. Bu durumda da ereksiyon olamazsınız.

Son kullanma tarihine dikkat edin

Uzmanlar bu konuda ciddi şekilde uyarıyorlar. Son kullanma tarihi geçen besinler ve herhangi bir ürün nasıl alınmıyorsa prezervatifte kesinlikle alınmamalıdır. Son kullanma tarifi geçen ürünler amacını gerçekleştirmenin dışında sağlığınıza da tehlikeye atabilir.

Doğru yüzeyini giydirmek

İlk sırada prezervatifin doğru yüzeyini iç-dış yapmayı beceremeyen erkekler var. Bu hatanın sonucunda prezervatifin yüzeyinde bulunan spermisitler işlevsiz hale geliyor ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesinde etkisiz kalabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 20:02