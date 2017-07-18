Porno sitelerine yaş kontrolü getiriliyor

PORNO sitelerine yaş kanıtlama kontrollerini koymaları için Nisan ayına kadar süre verildi. Kullanıcılardan, kumar sitelerinde olduğu gibi kredi kartı detayları da istenebilecek.Bu tedbirlerle internetin çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Ülkede Dijital Ekonomi Yasası’na uymayan şirketlerin sitelerine erişim engellenecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, hükümetin planına göre porno sitelerine ödeme ve diğer hizmetler veren şirketler de ihlallerden haberdar edilecek. Yeni yasanın uygulanıp uygulanmadığı ise bir kurum tarafından denetlenecek. Bu görevin halen filmler ve bilgisayar oyunları için yaş sınırını belirleyen İngiltere Film Sınıflandırma Kurulu’na verileceği düşünülüyor. Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’nda dijital yayıncılıktan sorumlu bakan yardımcısı Matt Hancock bugün Avam Kamarası’nda yazılı bir bildiriyle süreci resmi olarak başlatıyor. Hancock açıklamasında “Bu internetteki özgürlükten faydalanırken İngiltere’nin dünyadaki en güçlü çocuk koruma önlemlerine sahip olması anlamına geliyor” dedi.

“Çocukların yarıdan fazlası porno izliyor”İnternette çocuk koruma örgütü Childnet’ten Will Gardner ise ebeveynler tarafından yapılan kontrolün yanı sıra erişimi sınırlayan bu tür adımların çok önemli olduğunu ifade etti. İngiltere’de çocuk koruma kurumu NSPCC’nin 2016 yılındaki raporu internetteki pornografinin çocuk gelişimini ve karar alma mekanizmasını kötü etkilediğini ortaya koymuştu. Rapora göre 15-16 yaşlarında gençlerin yüzde 65’i, 11-16 yaşlarındaki çocukların yüzde 48’i porno izledi. Rapora göre çocukların yüzde 28’i internette gezerken pornografiye rastlarken, yüzde 19’u kasıtlı olarak bunu arıyor.