Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Porno sitelerine yaş kontrolü getiriliyor

İngiltere hükümeti 2018 yılından itibaren, porno sitelerine girecek kişilerden en az 18 yaşında olduklarını ispat etmelerini isteyecek

Porno sitelerine yaş kontrolü getiriliyor

İngiltere hükümeti 2018 yılından itibaren, porno sitelerine girecek kişilerden en az 18 yaşında olduklarını ispat etmelerini isteyecek

18 Temmuz 2017 Salı 11:35
Porno sitelerine yaş kontrolü getiriliyor
banner404

PORNO sitelerine yaş kanıtlama kontrollerini koymaları için Nisan ayına kadar süre verildi. Kullanıcılardan, kumar sitelerinde olduğu gibi kredi kartı detayları da istenebilecek.Bu tedbirlerle internetin çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Ülkede Dijital Ekonomi Yasası’na uymayan şirketlerin sitelerine erişim engellenecek.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, hükümetin planına göre porno sitelerine ödeme ve diğer hizmetler veren şirketler de ihlallerden haberdar edilecek. Yeni yasanın uygulanıp uygulanmadığı ise bir kurum tarafından denetlenecek. Bu görevin halen filmler ve bilgisayar oyunları için yaş sınırını belirleyen İngiltere Film Sınıflandırma Kurulu’na verileceği düşünülüyor. Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’nda dijital yayıncılıktan sorumlu bakan yardımcısı Matt Hancock bugün Avam Kamarası’nda yazılı bir bildiriyle süreci resmi olarak başlatıyor.  Hancock açıklamasında “Bu internetteki özgürlükten faydalanırken İngiltere’nin dünyadaki en güçlü çocuk koruma önlemlerine sahip olması anlamına geliyor” dedi.
“Çocukların yarıdan fazlası porno izliyor”İnternette çocuk koruma örgütü Childnet’ten Will Gardner ise ebeveynler tarafından yapılan kontrolün  yanı sıra erişimi sınırlayan bu tür adımların çok önemli olduğunu ifade etti. İngiltere’de çocuk koruma kurumu NSPCC’nin 2016 yılındaki raporu internetteki pornografinin çocuk gelişimini ve karar alma mekanizmasını kötü etkilediğini ortaya koymuştu. Rapora göre 15-16 yaşlarında gençlerin yüzde 65’i, 11-16 yaşlarındaki çocukların yüzde 48’i porno izledi. Rapora göre çocukların yüzde 28’i internette gezerken pornografiye rastlarken, yüzde 19’u kasıtlı olarak bunu arıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
PornoPorno SiteleriYasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
90'lık dede umre için 5 yıl para biriktirdi, arkadaşı sobada yaktı
90'lık dede umre için 5 yıl para biriktirdi, arkadaşı sobada yaktı
Antalya'da, askerden gelin ablasına sürpriz
Antalya'da, askerden gelin ablasına sürpriz
Devasa yumurtanın içinden çıkanlar şoke etti!
Devasa yumurtanın içinden çıkanlar şoke etti!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim