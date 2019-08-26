Polis yaşlı çifti arabalarında seks yapmakla suçladı, ikili tepki gösterdi: "Benim kan akışım yok, ön koltukta ne halt yiyebilirim?"

THE Smoking Gun'a konuşan Butler suçlamaları reddederek, "Yaklaşık on yıldır seks yapmadım. Benim kan akışım yok. Bunu destekleyecek üç doktor var. Ön koltukta ne halt yiyebilirim ki?" dedi.Yürümek için bir baston kullanan Butler arabanın polis tarafından "kemer takmadığı" için durdurulduğunu zannettiğini ancak polisin arabayı park ettikleri parkta seks yaptıklarını iddia ettiğini ifade etti. Joyce Butler, parka sadece hava almak için gittiklerini ifade etti.Joyce ve Richard çifti bu hafta hakim karşısına çıkacak. Joyce, "Onlara polise de anlatmaya çalıştığımız gerçeği anlatacağız" dedi.