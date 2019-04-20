PKK'nın sözde elebaşları kadın yüzünden birbirine düştü

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Halil' kod adlı terörist ifadesinde, örgütte liderlik, rant kavgası, hırsızlık olaylarının arttığını, elebaşlarının para ve kadın yüzünden birbirine düştüğünü söyledi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; teslim olan 'Halil' kod adlı terörist ifadesinde örgütte yaşadıklarını ve şahit olduğu olayları anlattı. Terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasından sorumlu olan terörist, örgüt mensubu bir kadınla sevgili olduktan sonra onun fikirlerinden etkilendiğini ve bu sebeple örgüte katıldığını bildirdi.

ÇOCUK YAŞTAKİ GENÇLERLE İLİŞKİYE GİRİYORLARMIŞ

Terörist, sonrasında örgüt içerisinde bu tür ilişkilerin yasak olduğunu öğrendiğini ancak, örgüte eleman temin etmek maksadıyla böyle bir yol izlendiğini aktardı. Örgütün üst düzey sorumlularının her türlü yoz ilişkilerine göz yumulduğunu, özellikle çocuk sayılabilecek yaştaki gençlerle ilişkiye girdiklerini aktaran terörist ifadesinde, kabul etmeyenlere tecavüz edildiğini, kaçmaya çalışan çocukların boğularak infaz edildiğini, buna rağmen ölümü göze alarak kaçtıklarını ve kaçanların sayısının gün be gün arttığını belirtti.

HIRSIZLIK OLAYLARI ARTMIŞ

Teslim olan terörist ayrıca; örgütte liderlik, rant kavgası, hırsızlık olaylarının arttığını, elebaşlarının para ve kadın yüzünden birbirine düştüğünü, elebaşlarının sözde korumaları arasında da ölüme varan kavgaların, çatışmaların yaşandığını ifade etti.