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Piyasaya sahte para süren karı-kocanın ifadesi "Yok artık" dedirtti

Samsun'un Ayvacık ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, esnafa sahte para veren karı-kocayı yakaladı. Paraların gerçeğine bire bir benzediği öğrenilirken, şüphelilerin verdiği ifadede paraların sahte olduğunu bilmediklerini söylemesi "Yok artık" dedirtti.

YAŞAM 27.08.2019, 11:03 Melike Temir
Piyasaya sahte para süren karı-kocanın ifadesi "Yok artık" dedirtti
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SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde, esnafa sahte para verdikleri tespit edilen karı-koca, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir esnaftan gelen ihbar üzerine harekete geçerek sahte para soruşturması başlattı. Takibe başlayan ekipler, çevredeki 8 esnafa verildiği tespit edilen çok sayıda 100 TL'lik sahte banknot ele geçirdi.

SAHTE OLDUĞUNU BİLMİYORLARMIŞ!

Bölgedeki 29 güvenlik kamerasına da el koyarak inceleme başlatan polis ekipleri, kısa sürede eşgallerini belirlediği şüpheli F.T.(36) ve eşi S.T.'yi (40), yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, sorgusunda paraların sahte olduğundan haberlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

GERÇEĞİNE BİRE BİR BENZİYOR

Seri numaralarının aynı olduğu saptanan sahte paraların ise gerçeğine birebir benzediği ve ayırt edilmekte güçlük çekildiği öğrenildi.

#piyasa #sahte para #samsun #Ayvacık i
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