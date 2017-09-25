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Pınar Altuğ’un kızından Seki’yi duygulandıran hediye

Üç yıl aradan sonra Muğla'nın Bodrum İlçesinde sahne alan Deniz Seki hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Pınar Altuğ’un kızından Seki’yi duygulandıran hediye

Üç yıl aradan sonra Muğla'nın Bodrum İlçesinde sahne alan Deniz Seki hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:15
Pınar Altuğ’un kızından Seki’yi duygulandıran hediye
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BODRUM Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Konserde dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten hoşlandığı şarkılardan da oluşan bir repertuarla sevenlerinin karşısına çıkan Seki, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı Gülşah Saraçoğlu imzalı sahne kıyafetleri ile de göz kamaştırdı.

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“MÜZİKLE AYAKTA KALDIM”

Seki, uzun bir aradan sonra Bodrum'da konser verdiğini ve Antik tiyatroda ilk konseri olduğunu söyleyerek ‘'Kavuşma konserleri turnemizin Bodrum ayağındayız. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Şarkı söylemeyi çok özlemişim.'' İfadelerini kullandı. Müzik insanı olduğuna ve zor günlerinde müzikle ayakta kaldığına dikkat çeken başarılı sanatçı, nitekim kötü günlerin geride kaldığını dile getirdi.”

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PINAR ALTUĞ’UN KIZI SU’DAN ANLAMLI HEDİYE

Kendisini dinlemeye gelen konukları arasında Çağla Şikel, Pınar Altuğ, Ender-Benan Saraç başta olmak üzere bir çok ünlü sima bulunan Deniz Seki'ye ise en büyük sürprizi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan yaptı. Kendi elleri ile ördüğü bilekliği sahne öncesinde Deniz Seki'ye armağan eden Su, hayatında ilk kez izleyeceği konser performansı öncesinde bu konuda ki maharetini gözler önüne sererken, ünlü sanatçı da kendisine hediye edilen ve şans getireceğine inandığı bilekliği sahne boyunca kolunda taşıdı. Bodrum Antik Tiyatroyu dolduran hayranlarının karşısına Nihat Odabaşı ile çektikleri klip ile çıkan ve çektikleri klibi ilk kez Antik Tiyatro'da kendisini dinlemeye gelen hayranlarına izleten Deniz Seki, “Uğur getirir inşallah” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar AltuğDeniz Seki
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