Pınar Altuğ’dan kızı Su’ya not

PINAR Altuğ, kız çocuğu olan anne babalara hitaben yazılmış bir metni sosyal medya hesabından paylaştı. Pınar Altuğ’dan kızı Su için, ‘Kızıma not’ mesajıyla yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
İşte o mesaj;
“Kızlarına söyleyin! Mutsuz oldukları yerde durmasınlar.Değer görmedikleri zaman kendileri için şüpheye düşmesinler.Boyun eğmeyi,sessiz olmayı, istenince olup,istenmeyince kenarda durmayı, kalabalığa göz yummayı, yalana bahane aramayı sevilmeye koşul sanmasınlar. Olmuyorsa zorlamasınlar. Ne güzel,ne kıymetli olduklarını unutmasınlar. Kız çocuklarınızı bırakın,pırıl pırıl parlasınlar…”
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