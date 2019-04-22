Penisi kırıldı! Hastane yerine karakola gitti

Eski sevgilisi tarafından penisi kırılan adam soluğu hastane yerine polis karakolunda aldı. İlginç olay Tayvan'da meydana geldi.

Penisi kırıldı! Hastane yerine karakola gitti
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SOYADI açıklanmayan Wang isimli bir adam kontrol delisi ve aşırı kıskanç olduğunu öne sürdüğü kız arkadaşından iki yılın ardından ayrılmak istedi. Medeni şekilde anlaşarak ayrılan daha doğrusu Wang tarafından öyle zannedilen ayrılma kararının ardından çift 'veda seksi' yapmaya karar verdi. Ancak sevişme esnasında kız arkadaşı Wang'in penisini bilinçli olarak kırdı. Kendini can havliyle sokağa atan adam sadece elindeki bir şapkayla cinsel organını kapatarak hastane yerine soluğu polis karakolunda aldı. Ancak Wang'in şikayeti polis tarafından kırılma anını kanıtlayan bir videonun olmaması nedeniyle reddedildi.

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