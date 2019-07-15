Paylaştıkları fotoğraf şok etkisi yarattı! Cesedin başında öpüştüler

Darren ve Carolyn Carter, öldürdükleri bir aslanın yanı başında öpüşürken paylaştıkları fotoğrafla tüm dünyada şok etkisi yarattı.

Paylaştıkları fotoğraf şok etkisi yarattı! Cesedin başında öpüştüler
banner404

LEGELELA Safaris adlı bir şirketin Afrika'da düzenlediği insanlık dışı 'Av' etkinliğinden paylaşılan fotoğraf tüm dünyada büyük yankı uynadırdı. Darren ve Carolyn Carter, öldürdükleri aslanın yanı başında öpüşerek fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafın altında yer alan "Kalahari sıcağında yorucu bir av oldu. Koca aslan devrildi" notu da dikkati çekti.

TURİSTLER AVLASIN DİYE YETİŞTİRİLİYORLAR

Hala günümüzde turistlerin vahşi hayvanları avlaması için büyük şirketler av organizasyonları düzenlemekte ve bunun önüne geçilememekte. Fotoğrafta görülen aslan da bu şirketler tarafından ehlileştirilerek turistlerin avlanması için yetiştirilen hayvanlardan.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı rüştünü ispat...
Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı rüştünü ispat...
  1. GENEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479