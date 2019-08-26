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Parkta kadınların olay kavgası! Eşleri ayıramadı

Kavga Hatay'ın İskenderun ilçesinin merkezindeki bir parkta akşam saatlerinde meydana geldi. Nedeni belirlenemeyen 2 kavgada da taraflar birbirine çocukların gözü önünde saldırdı. Kavgaları eşler bile ayıramadı.

YAŞAM 26.08.2019, 14:49 Melike Temir
Parkta kadınların olay kavgası! Eşleri ayıramadı
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OLAYLARDAN birinde 2 kadın birbirinin saçını çekerek, kavga etti. Kadınları eşleri ayırmakta güçlük çekti. Olay sırasında kadınlardan biri küçük bir çocuğun üzerine düştü.Çevredekilerin de müdahale ettiği kadınlar daha sonra parktan ayrıldı. Diğer olayda ise erkekler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. 2 olayda da taraflar daha sonra ayrılıp parktan uzaklaştı.

#Hatay #İskenderun #park
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