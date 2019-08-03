Parkta herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler
İngiltere'de 30'lu yaşlarda bir çift, herkesin gözü önünde parkta cinsel ilişkiye girdiler. Çiftin, uyarılara rağmen ilişkiye devam etmesi polisi devreye soktu.
YAŞAM 03.08.2019, 16:06 Melike Temir
İNGİLTERE'nin Hull şehrinde bulunan halka açık Pearson parkında otuzlu yaşlarda bir çift, bölgedekileri ve çocukları umursamadan cinsel ilişkiye girdiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER
Dün 29 yaşındaki Ivo Suits isimli vatandaş, Pearson parkında cinsel ilişkiye giren çifti telefonuna kaydetti. Suits, etrafta ailelerin ve çocukların olduğunu söyleyerek çifti uyardı. Videoya alınmak istemediklerini söyleyen çift, uyarıları dikkate almadan ilişkiye devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma açılıp açılmadığına dair bilgi paylaşmadı.
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