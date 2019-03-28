Para karşılığı ilişki için anlaştığı kadına yaptıkları kan dondurdu

BURSA'da Ç.B.(26), para karşılığı ilişkiye girmek üzere anlaştığını öne sürdüğü F.B.'yi (36), bıçak tehdidi ile cep telefonu ve bir miktar parasını gasp ettikten sonra iple koltuğa bağlayıp kaçtı. F.B., yardım çağrılarını duyan komşuları tarafından kurtarılırken, olayla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Ç.B.'yi kısa sürede yakaladı.

KADINI İPLE KOLTUĞA BAĞLADI

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Ç.B., para karşılığı ilişkiye girmek üzere F.B. ile görüştü. Kadının evine giden Ç.B., iddiaya göre ilişkiye girdikten sonra bıçak tehdidi ile F.B'nin telefona ile bir miktar parasını gasp etti. Ardından kadını iple koltuğu bağlayan şüpheli, evden çıkarak uzaklaştı. Bağırma seslerine uyanan komşuları F.B.'yi koltukla bağlı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sinir krizi geçiren F.B.'yi hastaneye kaldırırken, polis şüpheli Ç.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS İLE ŞÜPHELİ ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI

Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüpheli Ç.B.'nin kullandığı aracı tespit ederek takip altına aldı. Takip edildiğini fark eden şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde önlem alan polis, Ç.B.'yi beraberinde bir arkadaşı ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ç.B.'nin ifadesinde gasp etmediğini öne sürmesine rağmen üzerinden F.B'ye ait telefon bulundu. Ele geçirilen cep telefonu sahibi F.B.'ye teslim edilirken, şüpheli Ç.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.