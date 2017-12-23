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Otomobilinin arkasına ‘Özür diliyorum, acemiyim’ yazdı

Adana'da ehliyetini 1 ay önce alan üniversite mezunu, 22 yaşındaki Eda Boncukçu otomobilinin arkasına, 'Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim' yazılı döviz astı

Otomobilinin arkasına ‘Özür diliyorum, acemiyim’ yazdı

Adana'da ehliyetini 1 ay önce alan üniversite mezunu, 22 yaşındaki Eda Boncukçu otomobilinin arkasına, 'Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim' yazılı döviz astı

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:01
Otomobilinin arkasına ‘Özür diliyorum, acemiyim’ yazdı
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LÜTFİ Boncukçu, 1 ay önce ehliyet alan Çukurova Üniversitesi mezunu kızı Eda Boncukçu’ya yeni bir otomobil aldı. Trafikte acemi olan genç kız, trafik akışını ve diğer araç sürücülerini zor durumda bırakmamak için aracının arkasına, ‘Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim’ yazılı döviz asmaya karar verdi. Astığı dövizle trafiğe çıkan Boncukçu’yu görenler araç sürücüleri genç kıza destek vermeye başladı. Acemi olduğu için, trafikte zorluk çektiğini belirten Boncukçu, şöyle dedi:
“Ehliyetimi yeni aldım, heyecanımı yenmek için şehir içinde araç kullanmam gerekiyor, trafik ve diğer sürücüleri zor durumda bırakmak istemediğimden dolayı bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum.” Boncukçu’nun otomobilinin arkasında yapıştırılan dövizi görenler ise cep telefonlarıyla bunu görüntüledi.

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Anahtar Kelimeler:
Özür DiliyorumAcemiyim
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