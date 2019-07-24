Otomobilin vurduğu minik Erdem can verdi! Direksiyonda annesi vardı

Samsun'da, annesinin aracıyla kazara çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk otomobil ile duvar arasında sıkışarak can verdi.

Otomobilin vurduğu minik Erdem can verdi! Direksiyonda annesi vardı
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SAMSUN'da, 37 yaşındaki annenin el freni çekilmeyen aracı çalıştırması sonucu 2,5 yaşındaki oğlu Erdem B, otomobil ile duvar arasında sıkıştı. Minik Erdem tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN ARACIN ARACI ÇALIŞTIRDI

Merkez Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan A.B. (37) otomobiline bindi. A.B'nin viteste unutulan ve el freni çekilmeyen aracı çalıştırması sonucu araç aniden ileriye doğru hareket etti.

MİNİK ERDEM FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Bu sırada aracın önünde olan A.B'nin 2,5 yaşındaki oğlu Erdem B, otomobil ile duvar arasında sıkıştı. Annesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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