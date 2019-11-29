Otobüste taciz skandalında yeni gelişme! Utanç görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz mayıs ayında, Melania Geymonat ve Christine Hannigan adlı iki genç kız, Londra'nın kuzeyindeki Camden'da çift katlı bir otobüse bindi. 28 yaşındaki Melania, Uruguay'da yaşayan bir doktordu ve arkadaşı Christine'i ziyaret etmek için Londra'ya gelmişti. Melania ve 29 yaşındaki Christine, otobüse bindikten kısa süre sonra üç genç onları takip etti.Yaşları 15, 16 ve 17 olan üç lise öğrencisi, otobüsteki iki genç kadının yakınına oturdu. Üç genç, bir süre sonra kadınlara laf atmaya başladı. Gençler Melania ve Christine'e hakaretler yağdırırken, bir yandan da iki genç kızı birbirleriyle öpüşmeye zorladı. Kadınların gençleri reddetmesi üzerine, üç lise öğrencisi fiziksel saldırıya geçti ve ceplerinden çıkardıkları bozuk paraları kadınlara atmaya başladı.Zamanla cinsel tacize dönüşen olayda saldırganlar, kadınların etrafını sardı ve 9 dakika boyunca iki genç kızı darp ettiler. Yüzü kanlar içinde kalan iki genç kız, otobüsten indikten sonra polise şikayette bulundu ve başlarına gelenleri sosyal medyadan paylaştı.Korkunç saldırı mahkemeye taşındı. Dün görülen duruşmada, otobüsteki güvenlik kamerası görüntüleri de izletildi. Görüntülerde saldırganların, kadınların çantalarını gasp ettiği görülürken, siyah başlıklı bir mont giymiş olan gencin, Christine Hannigan'a art arda attığı yumruklar savurduğu anlar dikkat çekti.Yaşları 18'den küçük olan saldırganların mahkemesi, Highbury Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Önceki duruşmalarda suçsuz olduklarını ileri süren gençler, bu kez suçlu olduklarını kabul etti. Savcı Saira Khan, iki kadının özellikle hedef alındığına ve saldırının dokuz dakika sürdüğüne değindi. Saldırıda her bir gencin farklı bir rolü olduğunu konusuna da değinildi.Mahkemede 16 yaşında olan saldırgan, 28 yaşındaki Melania Geymonat'un çantasını çaldığını itiraf ederken, 15 yaşındaki saldırgan ise bir diğer kadının kredi kartlarını almaya çalıştığı suçlamasını reddetti. 17 yaşındaki saldırganın hakkındaki suçlamalar, delil yetersizliği nedeniyle düşürülürken, diğer iki çocuğun yargılanmasına devam edileceği belirtildi.