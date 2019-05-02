Otobüste bir kadını taciz eden şahıs: Yaptık bir hata, bir daha olmaz

KENT merkezinde Belediyeevleri hattında çalışan 125 numaralı belediye otobüsünde bir kadın, taciz edildiğini söyleyerek çığlık attı. Bunun üzerine diğer yolcular, şüpheliyi yakalayıp polise haber verdi. Yolcular, polis gelene kadar şüphelinin kollarını arkada tutarak kaçmasına engel oldu.

‘SENİN GİBİLER YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDUK’

Bazı yolcular, direnmeye kalkan şüpheliyi tartakladı. Tacize uğradığını söyleyen kadın ise şüphelinin görüntüsünü çekerek, "Bütün Türkiye seni görsün. Senin gibiler yüzünden sokağa çıkamaz olduk. Çoluğumuzu çocuğumuzu dışarı bırakamıyoruz" dedi.

‘BİR DEFA YANLIŞLIKLA TEYZEYE DEĞDİM ABİ’

Bu arada taciz şüphelisi ise kadına dönüp, "Yaptık bir hata. Bir daha olmaz. Yaşım çok genç, beni bırakın gideyim. Bir yanlış yaptım" diye konuştu. Gelen polislerden biri "Ne yaptın sen'' deyince şüpheli, "Bir defa yanlışlıkla yaptım. Hepsi üzerime çöküyor. Bir defa yanlışlıkla teyzeye değdim abi" diye cevap verdi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.