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Otobüs yandı! 40 yolcu son anda kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken alev alan otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü. Yolcular indirildikten sonra büyüyen alevler, otobüsü kullnılamaz hale getirdi.

YAŞAM 09.08.2019, 10:28 Osman Abaz
Otobüs yandı! 40 yolcu son anda kurtarıldı
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OLAY, sabah karşı Pozantı otoban yolu Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Ankara'ya 40 yolcu götüren otobüs, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeyken yanmaya başladı. Yolcular, aracı yol kenarında durduran sürücü ve muavin tarafından tahliye edilirken, otobüsteki alevler kısa sürede büyüdü. Yolcuların yara almadan kurtulduğu yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ise araçta soğutma çalışması yaptı. Kazayla ilgili otoban yolu bir süre trafiğe kapanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

#Pozantı #Adana #otobüs #Gülek Tüneli #ankara
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