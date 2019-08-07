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Otelde şüpheli ölüm! 20 gündür haber alınamıyordu

İzmir'in Konak ilçesinde, 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen Bayram Önder (48) odasında ölü bulundu. Önder'in şüpheli ölümü nedeniyle cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAŞAM 07.08.2019, 09:48 Melike Temir
Otelde şüpheli ölüm! 20 gündür haber alınamıyordu
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BUGÜN saat 02.00 sıralarında İzmir Konak'ta Basmane semti 1366 sokakta hizmet veren bir otelin çalışanı, otelde kalan Bayram Önder'den bir süredir haber alamadıklarını, kaldığı odanın kapısını defalarca çalmalarına rağmen Önder'in kapıyı açmadığını ve odasından kötü kokular geldiği yönünde polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine söz konusu otele gelen ekipler, yedek anahtar yardımıyla otel odasına girdiklerinde Önder'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaklaşık 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen Bayram Önder'in şüpheli ölümü nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri, Önder'in odasında geniş çaplı çalışma yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Önder'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bayram Önder'in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

#İzmir #Otel #Ölüm #konak
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