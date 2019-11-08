Otel cinayetinde kan donduran detay! Tecavüz ettikten sonra film izledi

ÜNLÜ milyoner David Millane'ın kızı Grace Millane, geçtiğimiz Kasım ayında Yeni Zelanda'da sırt çantasıyla tatile çıkmıştı. Lüks mekan istemeyen Millane, genelde öğrencilerin tercih ettiği bir konaklama yeri olan hostelde kalmayı tercih etti.Ancak Grace'in ailesi, kızlarından bir süre sonra haber alamamaya başladı. Aile, en son arkadaşları ile bir eğlence mekanında görüntülenen Grace için polise başvurduAncak 1 hafta sonra üzücü haber geldi ve genç kızın cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.26 yaşındaki bir gencin bir numaralı şüpheli olduğu belirtildi, zanlının Grace'in hesabını daha önce de takip ettiği ve paylaşımlarının altına "Çok güzel ve göz alıcısın" yorumunda bulunduğu belirlendi.Yaklaşık bir yıl önce işlenen korkunç cinayete dair kan donduran detaylar ortaya çıktı.Dava dosyasına göre sanık, kurban ile cinsel ilişkiye girdikten sonra onu burnundan kan gelene kadar boğdu.Bununla da yetinmeyen zanlı, cesetten nasıl kurtulacağına dair Google'da araştırma yaptı.Zanlı ardından ceset evindeyken yetişkin filmi açıp izledi, sonrasında ise cesedin fotoğraflarını çekti.Araştırmalarının sonunda da genç kızın cesedini bir valize koyarak ormanlık alana attı.Sanık avukatı ise karşılıklı rıza ile bir cinsel ilişkinin yaşandığını ve sonrasında Grace'in zanlıdan boğazını sıkmasını istediğini belirtti. Davada sanık avukatının açıklamaları, büyük tepkiyle karşılandı.Avukat, "Her şey karşılıklı rıza ile olmuş. Sonrasında olanlardan hoşlanmamış olabilirsiniz ama bu müvekkilimi katil yapmaz." dedi.Vahşi cinayete ilişkin dava sürüyor. Zanlının müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.