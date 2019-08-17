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Otel alev alev yandı: 8 ölü, 10 yaralı

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

YAŞAM 17.08.2019, 10:13 Melike Temir
Otel alev alev yandı: 8 ölü, 10 yaralı
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UKRAYNA'daki bir otelde yangın meydana geldi. 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa kentinin "Tokio Star" otelinde çıkan yangında 8 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.Açıklamada, çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.Yangının çıktığı sırada otelde 200 kişinin bulunduğu, 136'sının tahliye edildiği duyuruldu. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

#Ukrayna #Odessa #Otel #Yaralı #Ölü
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