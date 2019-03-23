Orgazm olacağım diye ölüyordu

BRİTİSH Medical Journal'dan yayınlanan rapora göre, adı açıklanmayan 44 yaşındaki kadın, eşi kendisine oral seks yaparken “geçici bilinç kaybı” (TLOC) yaşadı. Kadının cinsel ilişkiden sonra 2-3 dakika bilinçsiz halde kalmasından sonra eşi tarafında Londra’da Chelsea’de bulunan Westminster Hastanesi'ndeki acil servise götürdü. Kocası doktorlara eşinin vücudunun orgazm sırasında sertleştiğini söyledi. İlk başta, doktorlar semptomlara dayanarak kadının nöbet geçirdiğin sandı.

Doktorlar daha sonra, beynin ani refleks aracılı senkop olarak bilinen ani kan yetersizliğinden kaynaklanan bir karartma yaşadığını saptadı. BT taraması ve anjiyografisi anevrizma olduğunu gösterdi. Aşırı zevk alma nedeniyle oluşan orgazm durumunun subaraknoid kanamaya (bir çeşit inme) neden olduğu anlaşıldı. Raporda, doktorların kadına anevrizmayı kan akışından kapatmak için küçük bir bobin ilettiğini ve bir kateter kullanarak endovasküler sargı adı verilen bir prosedürle tedavi ettiği belirtildi.

Kadın 15 gün sonra hastaneden taburcu bırakıldı.