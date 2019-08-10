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Ölü bulundu! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler

Düzce'de, sahiplerinin otomobil içinde bırakarak alışverişe gittiği Şakir isimli köpek, havasızlıktan yaşamını yitirdi.

YAŞAM 10.08.2019, 18:48 Melike Temir
Ölü bulundu! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler
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OLAY, öğle saatlerinde merkez Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ş., Terrier cinsi Şakir isimli köpeğini otomobilinde bırakarak ailesiyle birlikte alışverişe gitti. Bir süre sonra otomobilden gelen havlama sesini duyanlar, köpeğin sıcaktan bunalarak çabaladığını gördü. Otomobilin camlarını açmaya çalışarak köpeği kurtarmak için çaba sarf eden vatandaşlar başarılı olamadı. Bir süre sonra aracının yanına gelen İ.Ş., köpeğinin hareketsiz yattığını gördü. Köpeği dışarı çıkarıp, kalp masajı yaparak kurtarmak isteyen İ.Ş., başarılı olamayınca hayvanı aracına koyarak gitti.

    #Düzce #köpek #ölü bulundu #araç #Otomobil #alışveriş
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