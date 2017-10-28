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Ölmek üzereyken bulunan köpek kan nakli ile hayata döndü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, açlıktan ölmek üzereyken bir hayvansever tarafından bulunan köpeğe, sağlıklı başka bir köpekten kan nakli yapıldı. 'Şanslı' adı verilen köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi

Ölmek üzereyken bulunan köpek kan nakli ile hayata döndü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, açlıktan ölmek üzereyken bir hayvansever tarafından bulunan köpeğe, sağlıklı başka bir köpekten kan nakli yapıldı. 'Şanslı' adı verilen köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi

28 Ekim 2017 Cumartesi 11:19
Ölmek üzereyken bulunan köpek kan nakli ile hayata döndü
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SİVAS'IN Şarkışla ilçesinde geçen hafta, hayvansever Tolga Erdem tarafından açlıktan ölmek üzereyken bulunan ve Sivas'ta özel bir veteriner kliniğine getirilerek tedaviye alınan kangal kırması köpeğin sağlık durumu iyiye gidiyor.
Köpeğin tedavisini sürdüren veteriner hekim Atilla Dulkadir, köpeğe 'Şanslı' ismi verdiklerini ve durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söyledi. Dulkadir, "Durumu bugün itibariyle daha iyiye gidiyor. İki gün önce gece durumu kötüydü. Kan değerleri çok kötü olduğu için kandaki oksijen dolanımı tam olarak sağlanamıyordu. Bu da solunumu deprese hale getiriyordu. Dolayısıyla dolaşım deprese oluyordu. En son çare olarak kan naklini düşünüyorduk. Çünkü burada kan gruplarını ayırt edebilmek gibi bir şansımız olmadığı için makroskobik olarak denedik. Sağolsunlar kangal çiftliği olan bir hayvansever kabul etti. Sağlıklı bir köpek bulduk. Ondan kan alarak naklini yaptık. Kan değerlerini bu sayede 7-8 puan artırabildik. Dolayısıyla hayvanın durumu daha iyiye gitti.

Dün ve bugün yemek ihtiyacı baya iyiydi. Sıvı salınımını biraz daha azalttık. Yemesi de yerine de geldi. Arka bacakta bir kas harabiyeti var hem de eklem kapsülünde hasar var. Genel durumu biraz daha düzeldiğinde röntgenini çekeceğiz. Kırık var mı yok mu diye bakacağız. Şu an durumu gayet iyi. Bir iki gün içinde daha net sonuçlar vermeye başlayacak. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Bu iyi bir bulgu. İnşallah iyi olacak. Ayağa tam olarak kalkması uzun zaman alacak. Fazla miktarda kas harabiyeti var. Arka bacaklarda hemen hemen hiç güç yok. Bütün ihtiyaçlarını İstanbul'dan bir hayvansever karşılıyor" dedi.

'KİMSE BAĞIŞ YAPMASIN'
'Şanslı'nın Şarkışla'dan getirilerek tedavisinin başlanmasından beri yanında bulunan hayvansever Eda Sarıer ise yardım için çok fazla telefon aldıklarını, arayanların bağış yapmak istediklerini belirtti. Sarıer "Şanslı, Şarkışla'da bulunduktan sonra hemen oraya gittim. Buraya getirdik ve tedavilerine başladık. Başından beri yanındayım. Şanslı'yı getirdikten sonra Atilla hocamız ve ekibi tedavilerini yoğun bir şekilde yapıyor. Şu an durumu çok iyi beslenmesi çok iyi, hareketlendi, kafayı kaldırıyor ve sürekli yeme isteği var. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah bizi yarı yolda bırakmayacak. Bağış istemiyoruz. Masrafları bizim tarafımızdan karşılanıyor" dedi. 'Şanslı'nın Sivas'ta tedavilerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'daki bir hayvansevere gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
KöpekKan NakliSivas
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