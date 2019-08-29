Öldürdüğü annesinin beynini pişirmeye çalışan cani yakalandı

HİNDİSTAN'ın Chhattisgarh eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Sitaram Iraon, para için baltayla öldürdüğü 50 yaşındaki annesinin beynini tavada pişirmeye çalışırken polis tarafından yakalandı.Olay Chhattisgarh eyaletine bağlı Kharsia köyünde yaşandı. Sürekli eve sarhoş bir şekilde gelip annesini döven Iraon, geçen Salı günü yine eve alkollü geldi. Annesinden para isteyen Iraon, olumsuz cevap alınca baltayla annesinin kafa tasını parçaladı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Annesinin beynini çıkarıp yemek için tavada pişirdiği sırada baldızına yakalanan Iraon, olay yerinden kaçtı. Baldızın polise haber vermesi sonucu yakalanan Sitaram Iraon, annesinin öldürdüğünü itiraf etti.

TUTUKLANDI

Sitaram'ın kardeşi abisini alkolden vazgeçirmek için çok uğraştığını ve başaramadığı için evden ayrıldığını söyledi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından Sitaram, tutuklanıp cezaevine koyuldu.