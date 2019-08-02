Okul gezisi sırasında uçaktan atlayan üniversite öğrencisinin cesedi, her yerde aranıyor

ARAŞTIRMA gezisi için Madagaskar'da olan Alana Cutland isimli üniversite öğrencisi, pervaneli bir uçaktan "atlayarak" hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi öğrencisi genç kadının cesedine ise henüz ulaşılamadı. Genç kız, adanın kuzeyindeki Anjajavy'den havalandıktan 10 dakika sonra uçaktan atladı. Olay sırasında 19 yaşındaki öğrenci ile birlikte uçakta pilot dahil iki kişi daha bulunuyordu. İngiliz Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Alana Cutland'ın uçaktan neden atladığı ile ilgili henüz bir sonuca ulaşamadığını açıkladı. Madagaskar polisi, Cutland'ın uçaktan atladığı ve yolcuların onu engellemeye çalıştığı anları daha iyi kavrayabilmek için o dehşet anlarını yeniden canlandırdı. Cutland'ın İngiltere'de yaşayan ailesi, doğal bilimler fakültesi öğrencisi olan kızlarının, "Madagaskar'daki geziye büyük heyecanla gittiğini" belirtti. Aile adına yapılan açıklamada 19 yaşındaki Cutland'ın, "geniş bir çevre tarafından sevildiği" de kaydedildi. The Daily Telegraph gazetesinin elde ettiği bilgilere göre ise, özel bir staj programında olan genç kız, uçak havadayken kapıyı açarak kendisini boşluğa bıraktı. Talihsiz kızın cesedi her yerde aranıyor.