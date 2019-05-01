Öğretmen ölmek için kiralık katil tuttu

PENDİK'TE kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Alınan bilgiye göre, Kartal'daki Atatürk İlkokulu’nda görev yapan İ.S'nin geçtiğimiz hafta pazar günü Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki evinden silah seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı öğretmen İ.S, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucu kimliği belirlenen şüpheli T.D, Adana'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

"AŞIK OLDUM, HEMEN ÖLDÜREMEDİM"

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, İ.S. ile internetten tanıştıklarını ve kendisini öldürmesi için 5 bin Türk Lirasına anlaştıklarını öne sürdüğü belirtildi. Maktul ile 24 gün geçirdiğini aktaran T.D'nin, bu sürede ona aşık olduğunu ve hemen öldüremediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli T.D'nin, "öğretmen İ.S'nin bir kişiye aşık olduğunu, bu şahsın onu 10 yıl boyunca evlenme vaadiyle oyaladığını, bu süreçte maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını, bunlardan kurtulmak adına kendisini öldürmesi için kiraladığını" ileri sürdüğü kaydedildi. Şüphelinin, İ.S'nin, kendisinden onu okulda, öğrencilerinin ve arkadaşlarının önünde öldürmemesi gibi taleplerde de bulunduğunu iddia ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.