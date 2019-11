Oğlunun fotoğrafını paylaşmıştı! Dakikalar sonra felaketi yaşadı

TALİHSİZ Edward Popadiuc'un korkunç kazayı geçirdiği gün doğum günüydü. Evlerinin yan dairesindeki kreşte keyifli bir gün geçirdi ve oradan gülümseyerek ayrıldı. Eve gittikten birkaç saat sonra trajik bir kaza geçirdi ve dördüncü kattan düştü.Edward'ın gittiği kreş Little Aisha Nursery'nin sahibi, Edward'a ilk yardımın yapılması için olay yerine koştu.Üç yaşındaki Edward Popadiuc, Kuzey Londra'daki bir hastaneye götürüldü.Ne yazık ki, doktor ve sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen, küçük çocuk düştükten iki saat sonra kaldırıldığı hastanede vefat ettiEdward'ın ölümünden sonra, bir komşu binanın cam kilitleri çürük iddiasında bulundu. Polis, Edward'ın ölümünü soruşturmaya devam ettiklerini ancak henüz herhangi bir ihmal gözetilmediğini söyledi.Alexandru Popadiuc, birkaç saat önce minik oğluyla Facebook'ta fotoğrafı yayınlamıştı: "Doğum günün kutlu olsun, babasının aşkı."Acı çeken Baba Popadiuc, oğlunun ölümünden sonra yaşadığı yıkımı tarif etti. Alexandru Popadiuc, "Artık ağlamak istemiyorum, bütün gün ve bütün gece bunu yapıyorum. O şimdi bizim meleğimiz. Bu dünyadaki en iyi çocuktu. Çok fazla enerjisi vardı ve her zaman gülümserdi." dedi.Olaya şahit olan 50 yaşlarındaki bir tanık Naznaz Ismael, The Sun gazetesine şöyle dedi: "Bir kadının çığlık ve bağırışlarını duydum. Cama koştum. Küçük bebeğin vücudu yerdeydi. Baba yüksek sesle ve panikle konuşuyordu, anne ise ağlıyordu. Bir bayan ilk yardım yapıyordu. Bebeğin üzerinde sadece bebek bezi vardı. Annesi bebeğin bacağını tutuyordu ve 'Gitti, gitti, oğlum öldü!' diye hıçkırıklara boğulmuştu.Eksik olarak hayata devam edeceklerini söyleyen Edward'ın anne ve babası'na yardımcı olmak isteyen kreş müdürü Mary Da Costa, ailenin hastane ve cenaze masrafları için para topluyor.