banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Oğlunun fotoğrafını paylaşmıştı! Dakikalar sonra felaketi yaşadı

Londra'da gerçekleşen korkunç olayda, ebeveynlerinin 3'üncü yaş gününü kutladıkları Edward Popadiuc, dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

YAŞAM 08.11.2019, 12:00
Oğlunun fotoğrafını paylaşmıştı! Dakikalar sonra felaketi yaşadı
banner404

TALİHSİZ Edward Popadiuc'un korkunç kazayı geçirdiği gün doğum günüydü. Evlerinin yan dairesindeki kreşte keyifli bir gün geçirdi ve oradan gülümseyerek ayrıldı. Eve gittikten birkaç saat sonra trajik bir kaza geçirdi ve dördüncü kattan düştü.Edward'ın gittiği kreş Little Aisha Nursery'nin sahibi, Edward'a ilk yardımın yapılması için olay yerine koştu.Üç yaşındaki Edward Popadiuc, Kuzey Londra'daki bir hastaneye götürüldü.Ne yazık ki, doktor ve sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen, küçük çocuk düştükten iki saat sonra kaldırıldığı hastanede vefat ettiEdward'ın ölümünden sonra, bir komşu binanın cam kilitleri çürük iddiasında bulundu. Polis, Edward'ın ölümünü soruşturmaya devam ettiklerini ancak henüz herhangi bir ihmal gözetilmediğini söyledi.Alexandru Popadiuc, birkaç saat önce minik oğluyla Facebook'ta fotoğrafı yayınlamıştı: "Doğum günün kutlu olsun, babasının aşkı."Acı çeken Baba Popadiuc, oğlunun ölümünden sonra yaşadığı yıkımı tarif etti. Alexandru Popadiuc, "Artık ağlamak istemiyorum, bütün gün ve bütün gece bunu yapıyorum. O şimdi bizim meleğimiz. Bu dünyadaki en iyi çocuktu. Çok fazla enerjisi vardı ve her zaman gülümserdi." dedi.Olaya şahit olan 50 yaşlarındaki bir tanık Naznaz Ismael, The Sun gazetesine şöyle dedi: "Bir kadının çığlık ve bağırışlarını duydum. Cama koştum. Küçük bebeğin vücudu yerdeydi. Baba yüksek sesle ve panikle konuşuyordu, anne ise ağlıyordu. Bir bayan ilk yardım yapıyordu. Bebeğin üzerinde sadece bebek bezi vardı. Annesi bebeğin bacağını tutuyordu ve 'Gitti, gitti, oğlum öldü!' diye hıçkırıklara boğulmuştu.Eksik olarak hayata devam edeceklerini söyleyen Edward'ın anne ve babası'na yardımcı olmak isteyen kreş müdürü Mary Da Costa, ailenin hastane ve cenaze masrafları için para topluyor.

#Londra #Edward Popadiuc #doğum günü #felaket
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
banner384
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
İmsak 06:00
Güneş 07:22
Öğle 12:46
İkindi 15:36
Akşam 18:00
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5
banner440
banner545