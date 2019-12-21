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Oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu

İngiltere'nin Başkenti Londra'da meydana gelen korkunç olayda; psikolojik sorunları olan baba, 3 hafta önce dünyaya gelen oğlunu kendisine rakip olarak görmeye başlayarak karısının kendine ilgi göstermediği düşüncelerine kapıldı. Bunun üzerine bunalıma giren baba oğlunu öldürdü, karısını ise yaraladı.

YAŞAM 21.12.2019, 07:36
Oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu
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İNGİLTERE'NİN Başkenti Londra'da meydana gelen cinayet olayında, Bulgaristan asıllı 27 yaşındaki Denis Beytula isimli şahıs, üç haftalık oğlunu öldürdü. Eşi 21 yaşındaki Andreea Stefan isimli kadını ise yaraladı.

POLİSİ ARADI, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bir fast food zincirleri restoranında çalışan katil baba Denis Beytula, işlediği cinayetin ardından karısının da öldüğünü zannederek polisi aradı ve, "Eşimle karımı öldürdüm" diyerek suçunu itiraf etti.

KUAFÖRDE TARTIŞTILAR

Olay Başkent Londra'ya bağlı Portland Close bölgesinde meydana geldi. Genç çift önce gittikleri kuaförde tartıştı. Daha sonra bu tartışma unutuldu ve eve geldiler.

KORKUNÇ İDDİA

İddialara göre psikolojik sorunları olan baba, yeni doğan oğlunun karısıyla arasındaki mutluluğu engellediğini düşünüyordu. Karısının, üç haftalık bebekleriyle aşırı derecede ilgilendiğini düşünen baba kendisinin ilgisiz kaldığını sanıyordu. Bu duygu ve düşüncelerin altından kalkamayan baba korkunç planını yaptı.

OĞLUNA 2, KARISINA 6 BIÇAK DARBESİ

Kuaförden eve geldiklerinde eline bıçağı alan baba, aniden önce üç haftalık oğluna ardından karısına saldırdı. Oğlunu 2 kez bıçaklayan baba, karısını da 6 kez bıçakladı. Üç haftalık çocuk kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Karısı ise olaydan yaralı olarak kurtuldu.

23 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Katilin kendini ihbar etmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen baba savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Newcastle Crown Mahkemesi'nce 23 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

BULGARİSTAN'DAN GÖÇMÜŞ

İngiltere'ye 7 yıl önce Bulgaristan'dan göçen katil baba Denis Beytula, bir pizza restoranı zincirinde çalışıyordu.

OĞLUNU KENDİNE RAKİP OLARAK GÖRDÜ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir yetkili; zanlının bebeği bir oğul olarak değil, onu karısının sevgisine rakip olarak gördüğünü söyledi.

ANNEDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan, cani kocanın ellerinden yaralı olarak kurtulan 21 yaşındaki annenin Facebook hesabından, "Tanrıdan beni sonsuza kadar sevebilecek bir adam istedim, o da bana bir oğul verdi" notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekti.

#İngiltere #Londra
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