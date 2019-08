Nikahları kıyılalı 5 dakika olmuştu, feci şekilde can verdiler!

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Harley Joe Morgan ve 20 yaşındaki Rhiannon Boudreaux Morgan çifti, nikahları kıyıldıktan birkaç dakika sonra bindikleri aracın bir tırla çarpışması sonucu hayatlarını kaybettiler.Talihsiz çift, nikah salonundan ayrılıp araçlarına bindikten yalnızca 5 dakika sonra, karşıdan gelen bir tırla kafa kafaya çarpıştı.O sırada çiftin aracını arkadan takip eden damadın annesi Lashawna Morgan, oğlunu kaybettiği o korku dolu anlara anbean tanık oldu.Yıkılmış anne, birbirlerini çok küçük yaştan beri seven oğlu ve gelini için şunları söyledi: ''Nikahlarının üzerinden 5 dakika bile geçmemiştir. Kaza yerinde kanlar içindeki cesetlerini arabadan çıkarmaya çalıştığım anlar gözümün önünden silinmiyor. Gördüğüm en korkunç kabus buydu. O kamyonun bebeğime çarptığı anı, benden kopardığı anı ölene dek unutmayacağım. Her gece gözümün önüne o korkunç kare gelecek.''Kamyonetin sürücüsü kazada yara bile almazken, talihsiz çift olay yerinde can verdi...