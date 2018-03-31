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Nihat Doğan'ın ben k.... evlenmem çıkışı sosyal medyayı salladı...

'Nihat Doğan kocam olsa boğarım' diyen Seda Akgül'e ünlü türkücüden sert yanıt...

Nihat Doğan'ın ben k.... evlenmem çıkışı sosyal medyayı salladı...

'Nihat Doğan kocam olsa boğarım' diyen Seda Akgül'e ünlü türkücüden sert yanıt...

31 Mart 2018 Cumartesi 12:10
Nihat Doğan'ın ben k.... evlenmem çıkışı sosyal medyayı salladı...
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SEDA Akgül, Hakan Ural ile birlikte sunduğu programında Survivor’da yarışan Nihat Doğan için “Nihat benim kocam olsa boğarım” demişti.

Nihat Doğan dün katıldığı canlı yayında Seda Akgül'e yanıt verdi.

Ünlü türkücü "Kendisini tanımam hakkını helal etsin. Ben çıkıp 'Ben de kaşarlarla evlenmem' desem doğru mu olur?" dedi.

Program sunucularının 'Bu olmadı' diyerek müdahale ettiği Nihat Doğan sosyal medyada da büyük tepki topladı.

SEDA AKGÜL'DEN CEVAP

Nihat Doğan'ın çirkin söylemlerinden sonra Seda Akgül sessizliğini bozdu. Akgül sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bugün eğer haber olmasaydı paylaşmayacaktım. 'ARTIK KADINA SÖZLÜ, MESLEKİ ŞİDDETE SON DEME ZAMANI!' Konuşana bakın, konuştuğuna bakın, muhatabına bakın... 20 yıllık TRT kökenli sunucuyum. Bu konuda özellikle duyarlı hemcinslerimden ve Kemal Özcanlı gibi kıymetli erkeklerimizden destek bekliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Nihat DoğanSeda AkgülKaşar
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